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Україна покращила позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА: що це значить

Фото: Україна покращила позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Наталія Юрченко

Україна покращила свої позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками другого єврокубкового тижня. Тепер Україна продовжує боротьбу за місце в ТОП-15, аби зберегти дві перепустки до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Україна набрала чотири очки, які розділили на 5 (кількість представників України в єврокубках на початку сезону). 

Кількість балів України збільшилася з 25,800 до 26,600. Завдяки цьому наша країна піднялася на 17-е місце, залишивши позаду Ізраїль, у якого 26,375 бала. Перед Україною поки знаходиться Норвегія, у неї 26,875 бала.

Зауважимо, що починаючи з 16 позиції квота для команд у єврокубках зменшується до 4, замість 5.

У сезоні 2024/25 Україна матиме п'ять представників у єврокубках: 

  • двох - у Лізі чемпіонів (одного у другому кваліфікаційному раунді, одного - у плей-оф раунді)
  • одного - у Лізі Європи (у третьому кваліфікаційному раунді)
  • двох - у Лізі конференцій (у другому кваліфікаційному раунді).

Нагадаємо, цього тижня "Шахтар" у Лізі чемпіонів обіграв бельгійський "Антверпен", а "Зоря" в Лізі конференцій здолала ісландський "Брейдаблік".

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