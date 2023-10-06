Україна покращила позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА: що це значить

Україна покращила свої позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками другого єврокубкового тижня. Тепер Україна продовжує боротьбу за місце в ТОП-15, аби зберегти дві перепустки до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Україна набрала чотири очки, які розділили на 5 (кількість представників України в єврокубках на початку сезону).

Кількість балів України збільшилася з 25,800 до 26,600. Завдяки цьому наша країна піднялася на 17-е місце, залишивши позаду Ізраїль, у якого 26,375 бала. Перед Україною поки знаходиться Норвегія, у неї 26,875 бала.

Зауважимо, що починаючи з 16 позиції квота для команд у єврокубках зменшується до 4, замість 5.

У сезоні 2024/25 Україна матиме п'ять представників у єврокубках: