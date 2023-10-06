Украина улучшила позицию в таблице коэффициентов УЕФА: что это значит

Украина улучшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА по итогам второй еврокубковой недели. Теперь Украина продолжает борьбу за место в ТОП-15, чтобы сохранить два пропуска в квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина сл\о ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Украина набрала четыре очка, разделенных на 5 (количество представителей Украины в еврокубках в начале сезона).

Количество баллов Украины увеличилось с 25,800 до 26,600. Благодаря этому наша страна поднялась на 17-е место, оставив позади Израиль, у которого 26,375 балла. Перед Украиной пока находится Норвегия, у нее 26,875 балла.

Заметим, что начиная с 16-й позиции квота для команд в еврокубках уменьшается до 4, вместо 5.

В сезоне 2024/25 у Украины будут пять представителей в еврокубках: