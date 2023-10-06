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Украина улучшила позицию в таблице коэффициентов УЕФА: что это значит

Украина, Пятница 06 октября 2023 13:47
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Украина улучшила позицию в таблице коэффициентов УЕФА: что это значит Фото: Украина улучшила позицию в таблице коэффициентов УЕФА (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Наталья Юрченко

Украина улучшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА по итогам второй еврокубковой недели. Теперь Украина продолжает борьбу за место в ТОП-15, чтобы сохранить два пропуска в квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина сл\о ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Украина набрала четыре очка, разделенных на 5 (количество представителей Украины в еврокубках в начале сезона).

Количество баллов Украины увеличилось с 25,800 до 26,600. Благодаря этому наша страна поднялась на 17-е место, оставив позади Израиль, у которого 26,375 балла. Перед Украиной пока находится Норвегия, у нее 26,875 балла.

Заметим, что начиная с 16-й позиции квота для команд в еврокубках уменьшается до 4, вместо 5.

В сезоне 2024/25 у Украины будут пять представителей в еврокубках:

  • двое - в Лиге чемпионов (один во втором квалификационном раунде, один - в плей-офф раунде)
  • один - в Лиге Европы (в третьем квалификационном раунде)
  • двое - в Лиге конференций (во втором квалификационном раунде).

Украина улучшила позицию в таблице коэффициентов УЕФА: что это значит

Напомним, на этой неделе "Шахтер" в Лиге чемпионов обыграл бельгийский "Антверпен", а "Заря" в Лиге конференций одолела исландский "Брейдаблик".

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