Україна погіршила становище в рейтингу ФІФА: яке місце посіла команда Реброва

Збірна України опустилася на 25-те місце в рейтингу ФІФА. "Синьо-жовті" втратила один рядок у порівнянні з вереснем.

У жовтні підопічні Сергія Реброва зіграли два поєдинки. Національна команда України переграла Грузію (1:0) та зіграла внічию з Чехією (1:1). Українців обійшла збірна Австралії. Впритул до "синьо-жовтих" наблизилася і Туреччина.

У першій п'ятірці класифікації обійшлося без змін. Лідером рейтингу залишаються чемпіони світу з Аргентини. Далі розташувалися збірні Франції, Іспанії, Англії та Бразилії. Національна команда Португалії піднялася на 7-ме місце, а збірна Італії – на 9-те. Прогрес місяця продемонструвала збірна Коморських островів – +10 позицій (108-ме місце).

Україна в Лізі націй 2024/25

Команда Реброва розпочала турнір із двох поразок. У вересні "синьо-жовті" програли албанцям (1:2) та чехам (2:3).

У 3-му турі збірна України здобула першу перемогу, мінімально перегравши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Натомість відразу три виконавці – Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та Іван Калюжний – тоді дебютували в складі національної команди.

Українська збірна перед листопадовим циклом посідає останнє місце в групі B1 з чотирма очками. Проте, підопічні Реброва зберегли шанси на підвищення в класі. Для цього потрібно перемагати Грузію (16 листопада) і Албанію (19 листопада) на виїзді.