Україна подавала запит про гумдопомогу для Курській області, але РФ не погодилася, - ООН

"Ми - організація, яка належить державам-членам, в тому числі й Україні. Будь-яка країна-член має право звернутися до ООН з проханням про допомогу. Був запит від української влади про допомогу у вирішенні гуманітарних потреб у Курській області", - сказав він.

За словами Шмале, представництво ООН відповіло, що можемо розглянути, яку підтримку зможе надати жителям Курської області.

Він пояснив, що для здійснення гуманітарної допомоги в ООН повинні оцінити потреби, а також отримання погодження від двох сторін. У випадку з Курською областю РФ не надала такої згоди.

"Оскільки це російська територія, нам потрібно, щоб російський уряд погодився, що ми приїдемо і надамо гуманітарну підтримку. Поки що немає згоди, що ми можемо надавати гуманітарну допомогу. Але ми готові надавати допомогу людям, які цього потребують в Курській області", - заявив Шмале.