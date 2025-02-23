Україна подавала запит про гумдопомогу для Курській області, але РФ не погодилася, - ООН

Україна подавала запит в ООН про гуманітарну допомогу для Курської області. Проте Росія не дала згоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора системи ООН в Україні і гуманітарного координатора Матіаса Шмале в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Ми - організація, яка належить державам-членам, в тому числі й Україні. Будь-яка країна-член має право звернутися до ООН з проханням про допомогу. Був запит від української влади про допомогу у вирішенні гуманітарних потреб у Курській області", - сказав він.
За словами Шмале, представництво ООН відповіло, що можемо розглянути, яку підтримку зможе надати жителям Курської області.
Він пояснив, що для здійснення гуманітарної допомоги в ООН повинні оцінити потреби, а також отримання погодження від двох сторін. У випадку з Курською областю РФ не надала такої згоди.
"Оскільки це російська територія, нам потрібно, щоб російський уряд погодився, що ми приїдемо і надамо гуманітарну підтримку. Поки що немає згоди, що ми можемо надавати гуманітарну допомогу. Але ми готові надавати допомогу людям, які цього потребують в Курській області", - заявив Шмале.
Нагадаємо, що Сили оборони України розпочали операцію у Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Внаслідок російських контратак частина території була втрачена.
Як зазначав Генштаб ЗСУ, за пів року Курської операції Росія втратила вже 40 тисяч солдатів.
Втрати північнокорейських військ, який Москва залучила до боїв, становлять 4 тисячі осіб. З трьох умовних бригад КНДР фактично знищена одна, дві - втратили боєздатність.
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