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Україна подасть скаргу на Іран до Міжнародного кримінального суду, - Шмигаль

Фото: Міжнародний кримінальний суд (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Україна подасть проти Ірану скаргу до Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для Al Arabiya.

Київ наполягатиме на розгляді в суді питання щодо надання Іраном безпілотників в РФ, які Москва використовувала для атак по енергетичній і цивільній інфраструктурі України.

"Ми стурбовані пособництвом Ірану Росії у скоєнні цих воєнних злочинів і добиватимемося визнання причетності Ірану до них", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України наголосив, що необхідно тиснути на Тегеран, щоб той перестав підтримувати Москву. Він додав, що важливо запобігти передачі Іраном у Росію ракет.

За інформацією українських військових, Росія використовує в Україні принаймні три моделі безпілотників: дрони-камікадзе Shahed-136, Shahed-131 і багатоцільові БПЛА Mohajer-6.

За даними The Guardian, Іран передавав РФ дрони літаками та човнами, а також доправляв до Москви техніків, щоб допомогти у використанні дронів.

Нагадаємо, Іран модифікує ударні дрони, які він постачає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди об'єктам інфраструктури на території України.

Росія передала Ірану готівку і захоплені в Україні зразки західної зброї в обмін на дрони, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.

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Російська ФедераціяІран