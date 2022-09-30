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Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Україна сьогодні подає заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у прискореному порядку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні в полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, допомагаємо один одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс", - зазначив Зеленський.

Президент України також зазначив, що Україна подає заявку щодо процедури, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всього українського суспільства.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у прискореному порядку до НАТО", - додав глава держави.

Зеленський також відмітив, що ми знаємо, що вступ у НАТО можливий.

"Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. Це – справедливо. Справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є нашими цінностями", - підкреслив президент України.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що Україна має намір вступити до НАТО за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо членства.

Раніше стало відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 30 вересня, проведе незаплановану прес-конференцію. Вона розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Також нагадаємо, що з 2019 року до Конституції України внесено норму про те, що держава взяла курс на членство в ЄС і НАТО. У КУ прописано, що до повноважень парламенту належить визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО. Президент України також є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.

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Володимир ЗеленськийНАТО