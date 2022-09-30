Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні в полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, допомагаємо один одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс", - зазначив Зеленський.

Президент України також зазначив, що Україна подає заявку щодо процедури, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всього українського суспільства.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у прискореному порядку до НАТО", - додав глава держави.

Зеленський також відмітив, що ми знаємо, що вступ у НАТО можливий.

"Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. Це – справедливо. Справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є нашими цінностями", - підкреслив президент України.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що Україна має намір вступити до НАТО за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо членства.