Україна з початку року вчетверо наростила виробництво ПТРК "Стугна", - Камишін

"Ми в липні виробили в чотири рази більше "Стугни", ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз. Її буде недостатньо", - сказав Камишін.

За його словами, "за всіма технічними параметрами "Стугна" обходить ПТРК Javelin".

"Javelin дуже хороший продукт, але будемо системно працювати, щоб збільшувати виробництво власного продукту і з часом поборотися за те, щоб наш продукт був гідно представлений на зовнішніх ринках", - зазначив міністр.

Він також повідомив, що оборонно-промисловий комплекс стрімко зростає, зокрема за рахунок переорієнтації цивільних підприємств на випуск оборонної продукції.

За словами міністра, на момент його призначення в лютому цього року в Україні було по два постачальники корпусів мін 82 мм і 120 мм, тоді як сьогодні їх кількість зросла відповідно до 14 і 13.

"Це хороша ознака, що держава перебудовує економіку на військові рейки", - наголосив Камишін.

Він також додав, що до початку війни 80% галузі ОПК становив держсектор, тоді як сьогодні його частка зменшилася.

"І через п'ять років після завершення війни нашою перемогою, я впевнений, що буде тільки навпаки: тільки 20% залишиться в державних руках. І при цьому ми нічого не плануємо приватизувати. Головна причина - приватні компанії розвиваються швидше за державні", - спрогнозував глава Мінстратегпрому.

ПТРК "Стугна"

ПТРК "Стугна-П" - український протитанковий ракетний комплекс. Розроблений київським конструкторським бюро "Луч".

Комплекс належить до другого покоління ПТРК - він є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульта, який виноситься на відстань до 50 м.

Збройні сили України активно використовують "Стугну" на фронті. Зокрема, нещодавно наші захисники за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищили 3 танки та 1 ворожу БМП російських окупантів.