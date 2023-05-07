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Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для попередження про ракетні атаки

Фото: Україна почала отримувати від Ізраїлю радари (Getty Imagеs)
Автор: Наталія Юрченко

Україна почала отримувати радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу. Виробляє радари ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Defense.

Україна повинна отримати партію з 16 радарів RADA. Їх будуть використовувати для виявлення та попередження про ракетні атаки. Видання зазначає, що передача таких радарів потребує схвалення Міністерства оборони Ізраїля.

Про те, що Україна почала отримувати радари, свідчить фото ізраїльського волонтера Natan Flayer, яке він опублікував у Twitter.

Варто зазначити, що радари RADA використовують в Ізраїлі для виявлення та встановлення загрози з неба. Вони підключені до системи оповіщення. У разі загрози жителі отримують сповіщення про те, що необхідно сховатися.

Фото: Україна почала отримувати ізраїльські радари (twitter.com/NatanFlayer)

Нагадаємо, раніше Ізраїль заявив, що допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Посол України в Ізраїлі заявив, що на початку травня ізраїльська система оповіщення запрацювала у Києві.

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