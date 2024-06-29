Україна не планує імпорт газу на наступний опалювальний сезон, - Меморандум із МВФ

Як наголошується в документі, стримане внутрішнє споживання та зростаюче внутрішнє виробництво обмежили потребу в імпорті газу минулого опалювального сезону.

"На наступний опалювальний сезон 2024/25 року ми не плануємо додаткового імпорту газу для внутрішнього споживання, зокрема за рахунок розширення виробничих потужностей "Нафтогазу", - йдеться у Меморандумі.

Разом з тим, "Нафтогаз" забезпечив додаткове фінансування імпорту газу через ЄБРР та двосторонніх донорів, заявила українська влада.

МВФ у свою чергу зазначає, що напередодні зимового опалювального сезону та наступного періоду країна, як очікується, задовольнятиме споживання газу виключно за рахунок внутрішнього видобутку газу, що нагадує опалювальний сезон 2023 року, коли імпорт газу не знадобився.

"Підземні сховища газу (глибиною до 3 км) залишаються безпечними, хоча наземні об'єкти можуть стати об'єктом атак", - заявили у МВФ.