Україна – Північна Македонія: УЄФА призначив арбітра на матч відбору до Євро-2024

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00 за київським часом.

43-річний арбітр із Марібора Славко Вінчіч обслуговуватиме матч "синьо-жовтих" проти балканців. Його співвітчизники Томаш Кланчік і Андраш Ковачіч допоможуть у ролі лайнсменів. Четвертим арбітром буде ще один словенець – Давід Шамаїч.

Вінчіч вдруге працюватиме в поєдинку збірної України. У кваліфікації до ЧС-2022 він судив домашній матч "синьо-жовтих" проти збірної Франції (1:1). Натомість вітчизняні гранди ще ніколи не перемагали зі словенцем у ролі рефері. Донецький "Шахтар" двічі зіграв унічию і програв "Сельті" з Віго в Лізі Європи, а київське "Динамо" – двічі програло.

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на прийдешній поєдинок. Збірна України стала безумовним фаворитом протистояння. Натомість імовірність перемоги Північної Македонії менша за варіант із підсумковою нічиєю.