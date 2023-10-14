Україна – Північна Македонія: кадри та слова перед матчем відбору до Євро-2024

Україна – Північна Македонія

14 жовтня, 16:00, Прага, "Летна", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

До другого протистояння з балканцями команда Сергія Реброва підходить з кадровими проблемами. "Синьо-жовті" втратили відразу двох зірок правого флангу через травми (Ярмоленко, Циганков). Так шанс проявити себе на улюбленій позиції матиме Зубков. Зате чимало варіантів на інших позиціях.

Проблеми київського "Динамо" в обороні підвищили ймовірність появи на останньому рубежі Трубіна чи Різника замість Бущана. Посилити конкуренцію в центрі поля намагатиметься Маліновський, який попередній збір національної команди пропустив через брак ігрової практики. А на ймовірно одне місце в нападі претендентів четверо – Довбик, Яремчук, Ванат і Русин.

Турнірне становище зобов'язує обидві команди грати на перемогу. Для виходу на Євро-2024 збірна України повинна перемагати і македонців, і мальтійців наступного тижня. А ще сподіватися на осічку збірної Італії або ж перемогти "Скуадру Адзурру" в листопаді. Ребров, однак, поки до таблиці не заглядав.

"Я її взагалі не бачив. У нас зараз сім очок… Я завжди говорив, що потрібно концентруватися на кожному матчі. Зараз у нас поєдинок із Північною Македонією. Не треба думати, що буде потім. Треба зробити все можливе, аби взяти важливі три очки й рухатися далі", – пояснив тренер.

Очільника "синьо-жовтих" можна зрозуміти. Він дебютував на посаді з валідольного першого поєдинку проти балканців. Тоді українська команда "горіла" 0:2 у перерві, але оформила шалений камбек у другій половині. Подібних емоційних гойдалок цього разу хотілося б уникнути.

Орієнтовні склади на матч Україна – Північна Македонія

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Зубков, Судаков, Зінченко, Мудрик – Довбик

Північна Македонія: Дімітрієвскі – Манев, Мусліу, Серафімов, Аліоскі – Асковскі, Барді – Алімі, Атанасов, Ельмас – Міовскі

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:0

Так повелося, що після феєричних матчів другі побачення суперників минають спокійніше. На боці "синьо-жовтих" вищий клас футболістів. Він і повинен гарантувати розмірений перебіг подій за сценарієм штабу Реброва. А те, що аналітична робота після важкої перемоги в Скоп'є проведена – немає сумнівів.