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Україна – Північна Македонія: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024

Фото: "Синьо-жовті" вже перемагали македонців у червні (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України в 7-му турі відбіркового турніру перед чемпіонатом Європи 2024 року прийме балканську збірну в Чехії.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Одеса" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 14:45. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти італійців буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Коментаторів матчу визначать пізніше.

Напередодні збірна України провела перше заняття тренувального збору в Чехії. Під керівництвом Сергія Реброва займалися 12 виконавців. Решта футболістів приєднаються до тренувальних сесій у понеділок.

До слова, раніше Україна зберегла становище в рейтингу ФІФА за вересень.

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