Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз

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(08:39). В деяких районах Києва зникло світло. Про це повідомляють місцеві жителі

Працює ППО

(08:26). На тлі вибухів у Києві одразу повідомили про роботу протиповітряної оборони.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - написав начальник КМВА Сергій Попко.

Також про роботу ППО у Луцьку написав міський голова Ігор Поліщук.

У Вінницькій області також сповістили про роботу ППО.

Де лунали вибухи

Станом на зараз відомо, що вибухи пролунали у Вінниці та області, Кропивницькому (Кіровоградська область), Харкові, Одесі, Кривому Розі, Запоріжжі, Дніпрі, Хмельницькому, Чернігівській області та Києві.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС.

Польща підняла авіацію

(08:03). "В південно-східній частині країни можливий підвищений рівень шуму, пов’язаний із польотом польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі", - йдеться в повідомленні Оперативного командування польської армії у соцмережі Х.

Там зазначили, що з самого ранку спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України.

Пуски ракет

0 04:43 Повітряні сили ЗСУ сповістили, що в повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йшлося в повідомленні.

Паралельно цьому в Чорному морі споряджені та готові до застосування було близько 24 ракет "Калібр".

Пізніше стало відомо, що ворог здійснив пуск ракет зі стратегічної авіації та кораблів.

Перші ракети з'явилися в повітряному просторі України близько 07:39.

Також з'явилася інформація, що в повітрі є Ту-22М3.

Атака Шахедів

Від учора, близько з 23:30 окупанти атакують Україну "Шахедами". Групи дронів-камікадзе заходили з півночі й півдня. Небезпеку навіть оголосили у Луцьку та Львівській області через загрозу ударів БПЛА.

Вже відомо, що у Полтавській області ворог поцілив по промисловому обʼєкту. Травмовано пʼять людей.

В мережі пишуть, що цього разу ворог міг застосувати рекордну кількість дронів, понад 100. Але офіційного підтвердження цьому наразі немає.