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Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу населення, - Мінекономіки

Україна, П'ятниця 17 січня 2025 13:36
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Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу населення, - Мінекономіки Фото: ВВП України на душу населення зріс до рекорду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Економіка України попри війну продовжує відновлювальне зростання. За показником ВВП на душу населення перевищений довоєнний рівень.

Про це сказав заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, повідомляє РБК-Україна з посиленням на його заяву.

За його словами, Мінекономіки оцінило зростання реального ВВП України у 2024 році становило 3,6%.

"Незважаючи на всі складні умови, на всі проблеми з енергією, з людським капіталом, ми зростаємо. Це, звісно, більш відновлювальне зростання після падіння 2022 року. Якщо дивитися на рівень ВВП за рівнем наявного населення, то ми зараз вийшли на рекордний ВВП на душу населення", - сказав Телюпа.

Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу населення, - Мінекономіки

Валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення - це економічний показник, що вимірює середній рівень виробництва товарів та послуг на одну людину в країні за певний період, зазвичай рік. Він розраховується як відношення загального ВВП країни до кількості її населення.

Цей показник дозволяє оцінити середній рівень добробуту населення країни і порівняти економічний розвиток між різними країнами або регіонами. Вищий ВВП на душу населення зазвичай свідчить про більш високий рівень життя.

Нагадаємо, за даними НБУ, реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) у ІІІ кварталі 2024 року перевищили довоєнний рівень на 7,2%.

За даними Держстату, економіка України впала на 28,8% у перший рік війни у 2022 році. У 2023 році економіка зросла на 5,5%.

Офіційні дані щодо кількості населення під час війни не оприлюднюються.

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ВВП Міністерство економіки
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