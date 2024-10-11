Україна передасть Ватикану список журналістів у полоні РФ, - Зеленський

За словами президента, дуже важко вести роботу щодо повернення полонених.

"Тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема - зусиль Ватикану. Ми домовились, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні Росії, і ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. Ми сподіваємось на підтримку", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що цього місяця у Канаді відбудеться зустріч щодо пункту формули миру щодо гуманітарних питань. Президент запросив Ватикан взяти участь