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Україна передасть Ватикану список журналістів у полоні РФ, - Зеленський

П'ятниця 11 жовтня 2024 20:05
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Україна передасть Ватикану список журналістів у полоні РФ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають у російському полоні. Адже країна потребує допомоги у поверненні полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, дуже важко вести роботу щодо повернення полонених.

"Тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема - зусиль Ватикану. Ми домовились, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні Росії, і ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. Ми сподіваємось на підтримку", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що цього місяця у Канаді відбудеться зустріч щодо пункту формули миру щодо гуманітарних питань. Президент запросив Ватикан взяти участь

Українська журналістка померла у російському полоні

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, стало відомо про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Як розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов, Україна планувала повернути Рощину додому.

Тим часом провадження щодо зникнення журналістки Вікторії Рощиної докваліфіковано як воєнний злочин з умисним вбивством.

Що відомо про смерть Вікторії Рощиної у Росії, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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