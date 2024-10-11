Україна передасть Ватикану список журналістів у полоні РФ, - Зеленський
Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають у російському полоні. Адже країна потребує допомоги у поверненні полонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, дуже важко вести роботу щодо повернення полонених.
"Тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема - зусиль Ватикану. Ми домовились, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні Росії, і ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. Ми сподіваємось на підтримку", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що цього місяця у Канаді відбудеться зустріч щодо пункту формули миру щодо гуманітарних питань. Президент запросив Ватикан взяти участь
Українська журналістка померла у російському полоні
Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, стало відомо про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.
Як розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов, Україна планувала повернути Рощину додому.
Тим часом провадження щодо зникнення журналістки Вікторії Рощиної докваліфіковано як воєнний злочин з умисним вбивством.
Що відомо про смерть Вікторії Рощиної у Росії, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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