Украина передаст Ватикану список журналистов в плену РФ, - Зеленский

Украина передаст Ватикану список находящихся в плену журналистов. Ведь страна нуждается в помощи в возвращении пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, очень тяжело вести работу по возвращению пленных.

"Поэтому нуждаемся в специальной помощи, в частности - усилиях Ватикана. Мы договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену России, и мы обсудили подробно возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. Мы надеемся на поддержку", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в этом месяце в Канаде состоится встреча по пункту формулы мира по гуманитарным вопросам. Президент пригласил Ватикан принять участие