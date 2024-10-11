ua en ru
Пт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина передаст Ватикану список журналистов в плену РФ, - Зеленский

Пятница 11 октября 2024 20:05
UA EN RU
Украина передаст Ватикану список журналистов в плену РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина передаст Ватикану список находящихся в плену журналистов. Ведь страна нуждается в помощи в возвращении пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, очень тяжело вести работу по возвращению пленных.

"Поэтому нуждаемся в специальной помощи, в частности - усилиях Ватикана. Мы договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену России, и мы обсудили подробно возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. Мы надеемся на поддержку", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в этом месяце в Канаде состоится встреча по пункту формулы мира по гуманитарным вопросам. Президент пригласил Ватикан принять участие

Украинская журналистка умерла в российском плену

Напомним, вчера, 10 октября, стало известно о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.

Как рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов, Украина планировала вернуть Рощину домой.

Тем временем производство по исчезновению журналистки Виктории Рощиной доквалифицировано как военное преступление с умышленным убийством.

Что известно о смерти Виктории Рощиной в России, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ватикан Война в Украине
NEWS
Зеленский назвал желаемые сроки завершения войны
Зеленский назвал желаемые сроки завершения войны
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском