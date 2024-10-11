Украина передаст Ватикану список журналистов в плену РФ, - Зеленский
Украина передаст Ватикану список находящихся в плену журналистов. Ведь страна нуждается в помощи в возвращении пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, очень тяжело вести работу по возвращению пленных.
"Поэтому нуждаемся в специальной помощи, в частности - усилиях Ватикана. Мы договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену России, и мы обсудили подробно возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. Мы надеемся на поддержку", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что в этом месяце в Канаде состоится встреча по пункту формулы мира по гуманитарным вопросам. Президент пригласил Ватикан принять участие
Украинская журналистка умерла в российском плену
Напомним, вчера, 10 октября, стало известно о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.
Как рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов, Украина планировала вернуть Рощину домой.
Тем временем производство по исчезновению журналистки Виктории Рощиной доквалифицировано как военное преступление с умышленным убийством.
Что известно о смерти Виктории Рощиной в России, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.