Україна передала РФ всіх важкопоранених, які потрапили в полон з початку вторгнення

"Україна здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених в полон з початку широкомасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

В Штабі зазначають, що Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні.

"У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право", - додали в Штабі.

Водночас як підкреслюється, Росія, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

"Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов", - констатують у повідомленні.

Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі.