Україна передала послам G7 концепт посилення стійкості демократії у країні

Він розповів, що концепт - частина майбутньої української доктрини, основи якої окреслив президент Володимир Зеленський. Також в додаток до концепту уряд формує план реформ, куди хочуть закласти розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнесом та громадянським суспільством.

"Ми прагнемо зібрати та пріоритезувати всі необхідні реформи, включаючи пропозиції партнерів щодо змін та трансформацій нашої держави в один документ - План реформ до 2027 року", - уточнив Шмигаль.

Також прем'єр додав, що під час зустрічі з послами було порушено теми продовження прямої бюджетної підтримки України та конфіскації заморожених російських активів на користь нашої країни.

Реформи України

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США офіційно передали Україні пропозиції щодо реформ. Вони необхідні для якнайшвидшої інтеграції в Європу.

У відповідь Шмигаль передав американському послу в Україні Бріджит Брінк концепт посилення стійкості демократії в країні. Прем'єр зазначав, що документ було погоджено з керівниками антикорупційних структур.