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Україна перебуває під ризиком епідемії кору, - МОЗ

Київ, П'ятниця 22 вересня 2023 17:51
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Україна перебуває під ризиком епідемії кору, - МОЗ Фото: Україна перебуває під ризиком епідемії корі (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

За вісім місяців 2023 року кором захворіло вчетверо більше людей, ніж за увесь 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства здоров'я України в соціальній мережі Facebook.

В поточному році кір лікарі виявили в 11 областях України. Останній випадок стався в Києві у 13-річної нещепленої дитини. З нею контактували 34 учні однієї з гімназій. Діти здорові, під наглядом лікарів. Увесь клас переведений на онлайн навчання.

"Хвороба може тривати чотири тижні й довше, мати дуже тяжкий перебіг. Серед його ускладнень – запалення легенів (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть", - повідомило МОЗ.

Через низьку вакцинацію, Україна перебуває під ризиком спалаху кору. Востаннє спалах зафіксували у 2017 - 2019 роках. Тоді померла 41 людина, серед яких 25 дітей.Спалахи циклічні й повторюються приблизно раз у п'ять років.

"Україна перебуває під ризиком епідемії кору. Хвороба небезпечна і поширюється серед невакцинованих людей будь-якого віку, проте діти найбільш вразливі до нього", - повідомили у міністерстві.

Захист від кору

Єдиним захистом є вакцинація, Для цього потрібно зробити дві дози щеплення - коли дитині виповнився рік та у віці 6 років. Отримати щеплення можна у сімейного лікаря або педіатра. Вакцина в Україні безкоштовна.

"Якщо дитина не отримала щеплення за графіком - треба якнайшвидше їх зробити", - повідомили на сторінці МОЗ

Раніше ми писали, що в Україні закінчився спалах поліомієліту, який розпочався у 2021 році. Спалах ліквідовано, але робота по хворобах, які можна побороти вакцинацією триває.

В жовтні можлива епідемія грипу та Covid-19. Захворювання на коронавірус реєструються, але хвороба перейшла в сезонну.

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