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Україна отримує допомогу з трьох країн: громадян просять зменшити споживання світла

Фото: Україна отримує аварійну допомогу з трьох країн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримує аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Громадян закликали зменшити споживання світла у пікові години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, а також комерційним імпортом та аварійною допомогою з  Польщі, Румунії та Словаччини.

Сьогодні на запит України три європейські країни теж аварійно надають допомогу. 

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)", - йдеться у повідомленні.

Українську промисловість також просять переглянути виробничі потужності та зменшити навантаження на енергосистему. 

Крім того, за даними Міненерго, у Донецькій області знеструмлювалася шахта. У той момент на підприємстві працівників не було.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, останніми місяцями російська армія знову зосередилася на атаках українських енергетичних об'єктів. Під прицілом ворога ТЕС та розподільчі мережі. Внаслідок атак "Центренерго" повністю втратило свою генерацію.

Після останньої масованої атаки 8 травня "Укренерго" запровадило обмеження для бізнесу.

Також у Кабміні почали обговорювати можливість підвищення тарифів на світло. Як пояснює Міненерго, це потрібне для того, щоб зібрати ресурс для підготовки на наступний опалювальний сезон.

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