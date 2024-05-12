Україна отримує допомогу з трьох країн: громадян просять зменшити споживання світла

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, останніми місяцями російська армія знову зосередилася на атаках українських енергетичних об'єктів. Під прицілом ворога ТЕС та розподільчі мережі. Внаслідок атак "Центренерго" повністю втратило свою генерацію.

Після останньої масованої атаки 8 травня "Укренерго" запровадило обмеження для бізнесу.

Також у Кабміні почали обговорювати можливість підвищення тарифів на світло. Як пояснює Міненерго, це потрібне для того, щоб зібрати ресурс для підготовки на наступний опалювальний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.