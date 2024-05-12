Україна отримує допомогу з трьох країн: громадян просять зменшити споживання світла

Україна отримує аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Громадян закликали зменшити споживання світла у пікові години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.

Крім того, за даними Міненерго, у Донецькій області знеструмлювалася шахта. У той момент на підприємстві працівників не було.

Українську промисловість також просять переглянути виробничі потужності та зменшити навантаження на енергосистему.

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні на запит України три європейські країни теж аварійно надають допомогу.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, а також комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Румунії та Словаччини.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, останніми місяцями російська армія знову зосередилася на атаках українських енергетичних об'єктів. Під прицілом ворога ТЕС та розподільчі мережі. Внаслідок атак "Центренерго" повністю втратило свою генерацію.

Після останньої масованої атаки 8 травня "Укренерго" запровадило обмеження для бізнесу.

Також у Кабміні почали обговорювати можливість підвищення тарифів на світло. Як пояснює Міненерго, це потрібне для того, щоб зібрати ресурс для підготовки на наступний опалювальний сезон.

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