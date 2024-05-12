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Украина получает помощь из трех стран: граждан просят снизить потребление света

Украина, Воскресенье 12 мая 2024 11:35
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Украина получает помощь из трех стран: граждан просят снизить потребление света Фото: Украина получает аварийную помощь из трех стран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получает аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Граждан призвали снизить потребление света в пиковые часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Telegram.

За прошлые сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, а также коммерческим импортом и аварийной помощью из Польши, Румынии и Словакии.

Сегодня по запросу Украины три европейских страны тож аварийно оказывают помощь.

"Учитывая значительные повреждения, причиненные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)", - говорится в сообщении.

Украинскую промышленность также просят пересмотреть производственные мощности и снизить нагрузку на энергосистему.

Кроме того, по данным Минэнерго, в Донецкой области обесточивалась шахта. В этот момент на предприятии работников не было.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, в последние месяцы российская армия снова сосредоточилась на атаках украинских энергетических объектов. Под прицелом врага ТЭС и распределительные сети. В результате атак "Центрэнерго" полностью потеряло свою генерацию.

После последней массированной атаки 8 мая "Укрэнерго" ввело ограничение для бизнеса.

Также в Кабмине начали обсуждать возможность повышения тарифов на свет. Как объясняет Минэнерго, это необходимо для того, чтобы собрать ресурс для подготовки на следующий отопительный сезон.

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Минэнерго енергетики Отключения света
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