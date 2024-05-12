Украина получает помощь из трех стран: граждан просят снизить потребление света
Украина получает аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Граждан призвали снизить потребление света в пиковые часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Telegram.
За прошлые сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, а также коммерческим импортом и аварийной помощью из Польши, Румынии и Словакии.
Сегодня по запросу Украины три европейских страны тож аварийно оказывают помощь.
"Учитывая значительные повреждения, причиненные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)", - говорится в сообщении.
Украинскую промышленность также просят пересмотреть производственные мощности и снизить нагрузку на энергосистему.
Кроме того, по данным Минэнерго, в Донецкой области обесточивалась шахта. В этот момент на предприятии работников не было.
Ситуация со светом в Украине
Напомним, в последние месяцы российская армия снова сосредоточилась на атаках украинских энергетических объектов. Под прицелом врага ТЭС и распределительные сети. В результате атак "Центрэнерго" полностью потеряло свою генерацию.
После последней массированной атаки 8 мая "Укрэнерго" ввело ограничение для бизнеса.
Также в Кабмине начали обсуждать возможность повышения тарифов на свет. Как объясняет Минэнерго, это необходимо для того, чтобы собрать ресурс для подготовки на следующий отопительный сезон.
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