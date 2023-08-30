Україна отримала від Німеччини ще 10 Leopard, радар для ППО та безпілотники

Німеччина сьогодні, 30 серпня, відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли 10 танків Leopard 1A5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини .

У новий пакет допомоги увійшли:

10 бойових танків Leopard 1A5;

Leopard 1A5; один радар TRML-4D;

16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;

чотири транспортери танків HX81;

понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

За даними уряду, поставки озброєння відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки

Нагадаємо, 24 серпня Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, системи виявлення дронів.

Танки Leopard

Україна отримує від Німеччини два види танків - Leopard 1 та Leopard 2. Вони мають різну модифікацію.

Leopard 1

Має у своєму озброєнні нарізну 105-мм гармату Royal Ordnance L7A3 з боєкомплектом 60 снарядів. Дальність її стрільби становить до 3 тисяч метрів. Також танк має додаткове озброєння - 7,62-мм спарений кулемет, та додатковий кулемет 7,62-мм - на башті.

Однак у цього виду танку слабкою стороною є захист - його обладнано гомогенною бронею 10-70 мм. На думку розробників, високоефективні кумулятивні боєприпаси знизять значення бронювання, у зв'язку з чим зосередились на ударній силі машини та її маневровості.

Його маса - 42 тонни, потужність двигуна - 830 кінських сил, максимальна швидкість - до 65 км/год.

Детально про Leopard 1 можна прочитати у матеріалі РБК-Україна "Чим особливі для України Leopard 1A5, які хоче передати Німеччина".

Leopard 2

Цей танк є основним озброєння німецьких військових та інших країн НАТО. Leopard 2 вважається однією з найкращих бойових машин у світі, з високою надійністю та відмінною вогневою міццю.

Його бойова маса - від 50,5 до 63 тонн, швидкість по шосе - до 72 км/год, а боєкомплект складається з 42 снарядів.

Найпоширеніша версія - Leopard 2A4 - має автоматичну систему пожежогасіння, цифрову систему контролю над вогнем та вдосконалену вежу з титан-вольфрамовою бронею.

Детально про Leopard 1 можна прочитати у матеріалі РБК-Україна "Зброя перемоги. Хто готовий передати Україні танки Leopard 2 і коли почнуться поставки".

Допомога Німеччини

Варто зазначити, що Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 9 серпня Німеччини передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot.

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