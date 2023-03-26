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Україна отримала від Франції 183 тони енергообладнання

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Україна, Неділя 26 березня 2023 15:40
Україна отримала від Франції 183 тони енергообладнання Фото: Україна отримала від Франції 183 тони енергообладнання (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна отримала від Франції 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги. Її загальна вага склала 183 тони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністертво енергетики.

Як розповіли у відомстві, з серпня 2022 року Україні було передано генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз'єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

Окрім цього у березні 2023 року Франція передала 1389 конвектори та 11 генераторів, їх надала громадська організація "Електрики без кордонів".

"Отримане обладнання використовують для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Фото: Україна отримала від Франції 183 тони енергообладнання (t.me/energyofukraine)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Саудівська Аравія відправила два літаки до Польщі зі 168 тоннами допомоги для доставки українському народу. Її надав Центр гуманітарної допомоги короля Саудівської Аравії Салмана.

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Служба безпеки України Франція Гуманітарна допомога Минэнерго
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