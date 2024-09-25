Україна отримала від експорту залізорудної сировини вже понад 2 млрд доларів

"Останній довоєнний рік дав Україні 44,5 млн т експорту у фізичному вимірі і майже 7 млрд дол у грошах. У 2022 р. тоннаж скоротився ледь не удвічі, до 24 млн т, у 2023 р. дно стало ще ближче – 17,7 млн т. На цьому тлі очікувані 30-35 млн т рудного експорту у 2024 р. видаються серйозним успіхом. Усе це відбулося завдяки тому, що українські виробники руди змогли повернутися на китайський ринок збуту", - пише "Мінпром".

Перший мільйон тонн залізорудної сировини цьогоріч відправлено і до Туреччини: змогу повернутися на цей ринок дало нам відновлення морської навігації, вказують експерти виданням. За підсумками першого півріччя-2024 Україна вийшла одразу на друге місце у топі постачальників руди на турецький ринок, обігнавши ПАР.

За даними видання, але є у виробників і проблеми, які можуть зупинити розвиток галузі. Головними з яких лишаються енергетика та логістика. Вимога імпортувати 80% електроенергії стала серйозним ударом: аукціони на доступ до перетину ажіотажні, бо туди заходять усі великі споживачі електроенергії.

До того ж, ці аукціони добові, тобто, промисловці не можуть купити перетин на місяць, пів року чи рік, і мати прогнозованість. Інший болючий удар галузь очікує від "Укрзалізниці", чиє керівництво виступає з ініціативою уніфікації тарифів на всі види вантажних перевезень.

За оцінками експортерів залізорудної сировини, для них це виллється у 20-25-відсотковий ріст витрат на залізничну логістику. Це при тому, що у 2022 році "Укрзалізниця" підняла вантажні тарифи одразу на 70%. І зараз вони уже на 25-60% (залежно від виду вантажу) вищі від довоєнного рівня в доларовому еквіваленті.

Раніше стало відомо, що Україна, попри війну, зуміла повернутися на 20 місце у рейтингу світових виробників сталі.