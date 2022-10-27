Україна отримала унікальну машину для розмінування територій Armtrac 400 (фоторепортаж)

Машину придбали завдяки донорам з усього світу через платформу UNITED24. Це перший в Україні транспортний засіб для розмінування Armtrac 400. Вартість такого засобу понад 18 млн гривень.

Україна потребує більше таких машин, адже Росія продовжує щодня обстрілювати наші території вибухонебезпечними снарядами. Зараз на платформі UNITED24 розміщений збір для придбання ще однієї машини для розмінування.

Характеристики машини

Armtrac 400 - це найбільший і найефективніший у своєму класі транспортний засіб для розмінування. Його вага без навісного обладнання - 12 тонн, максимальна швидкість руху без обладнання - 7 км за годину, дизельний двигун потужністю 400 кінських сил, забезпечує робочу швидкість руху з обладнанням для розмінування - не більш 2 км за годину.

Потужність дозволяє зачищати понад 2 400 метрів квадратних території на годину. Машина знешкоджує вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см, а надійна конструкція захищає його від протитанкових мін вагою до 10 кг.

Але найголовнішою його перевагою є дистанційне керування на відстані до 800 м. Це гарантує оператору цілковиту безпеку. Керувати засобом можна і вручну - всередині броньованої та звукоізольованої кабіни.

Зараз Armtrac 400 працює на деокупованих територіях Харківської області. Рятувальники повинні перевірити та обстежити близько 12 тисяч 500 квадратних кілометрів.