ua en ru
Чт, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Україна отримала транш на 3,47 млрд євро від ЄС

13:22 30.07.2026 Чт
2 хв
На що використають гроші?
aimg Олена Чупровська
Україна отримала транш на 3,47 млрд євро від ЄС Фото: Понад три мільярди євро отримала Україна від ЄС на першочергові потреби
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна отримала черговий транш від Євросоюзу в розмірі 3,47 мільярда євро. Кошти підуть на оборону та найважливіші потреби держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Скільки грошей отримала Україна

Держава отримала 3,47 мільярда євро в межах європейського механізму Ukraine Support Loan. Кошти вже надійшли до державного бюджету.

На що підуть кошти

"Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб", - заявив Сергій Корецький.

Прем'єр-міністр також назвав загальні цифри фінансування, яке Україна отримує в межах цього механізму цього року.

Скільки коштів передбачено на 2026 рік

Загалом у 2026 році в межах Ukraine Support Loan для України передбачено 45 мільярдів євро. Станом на сьогодні країна вже залучила 11,6 мільярда євро.

З них:

  • 3,2 мільярда євро пішли на бюджетні потреби;
  • 8,4 мільярда євро спрямували на оборону.

Раніше повідомлялося, що 21 липня Рада директорів МВФ затвердила перший перегляд програми розширеного фінансування для України.

Тоді держбюджет поповнився на 690 мільйонів доларів, а загальний обсяг отриманих коштів за програмою EFF сягнув 2,2 мільярда доларів.

24 липня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд пом'якшив частину умов співпраці з Україною, але водночас посилив вимоги до реформ.

Фонд наполягає на підвищенні тарифів, оподаткуванні посилок та запровадженні ПДВ для частини підприємців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МВФ Транш
Новини
Трагедія під Кривим Рогом, прильоти у висотки у Львові: головне про наслідки атаки РФ
Трагедія під Кривим Рогом, прильоти у висотки у Львові: головне про наслідки атаки РФ
Аналітика
Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе
Анна Рижукредактор РБК-Україна Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе