UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримала нову партію модулів Starlink

Фото: Україна отримала чергову партію Starlink (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримала нову партію терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у "Пункти незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

Він зазначив, що це вже третя партія Starlink, яку Україна отримала від Польщі. Очікується, що до кінця січня прибуде решта модулів з великої партії.

Шмигаль подякував польському уряду та прем'єру Матеушу Моравецькому за допомогу.

"Дякуємо партнерам та друзям із Польщі, які підтримують нас у боротьбі за свободу", - зазначив він.

Фото: Україна отримала чергову партію Starlink (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна уклала угоду та отримає ще близько 10 тисяч терміналів Starlink.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
StarlinkДенис Шмигаль