Україна отримала нову партію модулів Starlink

Він зазначив, що це вже третя партія Starlink, яку Україна отримала від Польщі. Очікується, що до кінця січня прибуде решта модулів з великої партії.

Шмигаль подякував польському уряду та прем'єру Матеушу Моравецькому за допомогу.

"Дякуємо партнерам та друзям із Польщі, які підтримують нас у боротьбі за свободу", - зазначив він.

Фото: Україна отримала чергову партію Starlink (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна уклала угоду та отримає ще близько 10 тисяч терміналів Starlink.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.