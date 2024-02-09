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Україна отримала календар матчів Ліги націй: коли старт змагань

Фото: "Синьо-жовті" розпочнуть турнір матчем проти збірної Албанії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу опублікувала графік поєдинків національної команди України в Лізі націй УЄФА 2024/25. Стартовий тур призначений на 7 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" розпочнуть змагання в групі B1 домашнім матчем проти збірної Албанії. Стартовий свисток зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Натомість 10 вересня підопічні Сергія Реброва зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії (21:45). У жовтневому вікні українська команда проведе два домашніх матчі – проти Грузії (11 жовтня) та тієї ж Чехії (14 жовтня). Закриють же груповий етап "синьо-жовті" виїзними поєдинками проти грузинів (16 листопада) і албанців (19 листопада).

Переможець квартету автоматично підвишиться в класі. Натомість невдаха групи опиниться в Дивізіоні C. Тим часом на другу й третю команди на фініші чекатиме плей-офф. Друга за кількістю очок збірна позмагається за місце в Дивізіоні A, а третя намагатиметься врятуватися від вильоту.

Прийдешній розіграш Ліги націй буде четвертим в історії турніру. Найкращим для збірної України був сезон 2020/21, коли "синьо-жовті" змагалися в Дивізіоні A. Лише внаслідок скандальної технічної поразки від Швейцарії національна команда повернулася в Дивізіон B.

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.

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