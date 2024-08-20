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Україна отримала допомогу від Німеччини, а ЗСУ контролюють 92 населені пункти в РФ: новини за 19 серпня

Вівторок 20 серпня 2024 06:30
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Україна отримала допомогу від Німеччини, а ЗСУ контролюють 92 населені пункти в РФ: новини за 19 серпня Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Українські воїни контролюють 92 населених пункти в Курській області. А Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 12 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.

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У Покровську введуть примусову евакуацію дітей

Як заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, від 20 серпня в Покровську діятиме евакуація дітей, родин з дітьми у примусовий спосіб. Таке рішення було прийнято у зв'язку із наближенням ворожих сил.

Нагадаємо, що перед цим начальник Покровської МВА Сергій Добряк повідомив, що у місцевих жителів загалом є тиждень-два на евакуацію.

ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Новий пакет допомоги включає:

одну систему ППО IRIS-T SLS;
14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
10 безпілотних надводних кораблів;
16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами.

Детальніше за посиланням.

На фронті в Україні загинув доброволець з Фінляндії

Як передає видання Yle, на початку серпня у боях на Луганщині загинув фінський доброволець Вілле Мюккянен. Він став п'ятим воїном родом з Фінляндії, який віддав своє життя за Україну.

Вілле Мюккянену було 26 років. Він народився у фінському місті Пюхяярві. До рішення стати добровольцем хлопець займався політикою. Зазначається, що "ще в юному віці він хотів змінити світ на краще і збільшити справедливість у ньому".

У Берліні пообіцяли допомагати Україні стільки часу, скільки потрібно

Як пише Bloomberg, у Берліні прокоментували публікацію Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) про те, що Міністерство фінансів нібито "не схвалить додаткові заявки на військову допомогу Україні через бюджетні обмеження".

Так, прес-секретар Міністерства фінансів Фабіан Лебер заявив, що правляча коаліція канцлера Олафа Шольца та її міжнародні партнери покладатимуться на частину підтримки уряду в Києві, що фінансується за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів російського центробанку.

Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації тим, хто доглядає за родичами

Кабмін визначив, хто повинен повідомляти про членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд.

Згідно з документом, військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), повинні повідомити в заяві про відсутність інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Без медогляду та при видачі паспорта. Кого автоматично ставитимуть на облік у ТЦК

Кабінет міністрів схвалив порядок, за яким частина українців ставитиме на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Йдеться зокрема про тих, хто звертається за оформленням внутрішнього чи закордонного паспорта.

Українські воїни контролюють 92 населених пункти в Курській області, - Зеленський

"Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. Наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти", - зазначив президент Володимир Зеленський.

За його словами, така операція стала найбільшою інвестицією України у звільнення захисників з російського полону.

У мешканців Мирнограду залишаються "лічені дні" на евакуацію, - міська адміністрація

"Якщо у Покровська ще два тижні (на евакуацію - ред.), за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів уже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три.", - зазначив в.о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Ігор Третяк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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