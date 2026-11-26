Україна отримала 450 млн доларів від Світового банку під гарантії Японії. Гроші надійшли за двома програмами - для підтримки бізнесу та для підтримки відбудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За його словами, обидві програми працюють за одним принципом, а кошти надаються за досягнуті показники.

"225 мільйонів доларів надійшли за програмою RISE. З них 190 мільйонів - позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії, ще 35 мільйонів - кредит Міжнародної асоціації розвитку", - зазначив очільник уряду.

Світовий банк підтвердив, що показники досягнуто. Зокрема, 20 тисяч підприємців та підприємств отримали фінансування та/або послуги за оновленими програмами державної підтримки бізнесу.

Ще 100 тисяч заяв подали через єДозвіл. Представники 500 компаній пройшли програми підвищення спроможності щодо стандартів продукції, які узгоджені з вимогами ЄС.

Програма RISE має посилити державну підтримку малого та середнього бізнесу. Вона також має розширити доступ українських підприємств до зовнішніх ринків, нагадав Корецький.

Ще 225 мільйонів доларів надійшли за програмою SURGE - це позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку, також під гарантії уряду Японії. Програма спрямована на створення основ для впровадження і фінансування кліматично орієнтованого відновлення та відбудови України.