UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає від Південної Кореї допомогу на 2,3 млрд доларів

Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Південна Корея надасть Україні фінансову допомогу на відновлення. Її розмір становить 2,3 млрд доларів.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Юн Сок Йоль зробив відповідну заяву під час сесії саміту G20 в Індії.

Як зазначив президент, 300 млн доларів спрямують на гуманітарні потреби у 2024 році. Решту 2 млрд доларів передадуть у 2025 році у вигляді довгострокової допомоги. Мова йде про підтримку соціальної та економічної інфраструктури.

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України", - сказав він.

Допомога Південної Кореї

У червні 2023 року президент Південної Кореї Юн Сук Йоль відвідав Україну. Він зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським, а також пообіцяв надати пакет допомоги у галузі безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відновленні в рамках Ініціативи миру та солідарності з Україною.

Також як повідомляв Reuters, Південна Корея в наступному році надасть фінансову допомогу Україні в розмірі 520 млрд вон (394 млн доларів).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная Корея