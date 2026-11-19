Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем сьогодні після прибуття до Берліна на саміт "Коаліції охочих" оголосить про надання нового пакету допомоги Україні на суму понад 342 млн доларів, який включає далекобійні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Україна отримає ще понад 1000 ударних балекобійних дронів, які здатні долати відстань на понад 1000 кілометрів.

Як зазначили в британському уряді,1000 кілометрів - це еквівалент відстані між Лондоном та Берліном.

"Цей пакет включатиме ударні дрони, здатні нести важкі боєголовки, що можуть знищити цілі одним ударом, що дозволить Україні завдавати ударів по військових виробничих об'єктах та інших законних військових цілях, розташованих далеко за лінією фронту", - йдеться у повідомленні.

Британія також побудує та поставить Києву критично важливі морські, розвідувальні та логістичні дрони, щоб Україна могла забезпечувати необхідним військових на передовій.

Це оголошення про додаткову підтримку створить нові робочі місця у Британії, оскільки понад 80% цих коштів буде витрачено для малих та середніх підприємствах Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії, заявили в уряді.