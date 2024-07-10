Україна отримає транш з активів РФ у серпні. Він піде на ППО та боєприпаси, - Умєров

Сьогодні Умєров зустрівся з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Вашингтоні.

"Хочу подякувати ЄС за важливе рішення щодо використання прибутків із заморожених активів РФ. 21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів РФ до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility. Ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України", - зазначив міністр.

За його словами, загальна сума відсотків становитиме 2,5-3 млрд євро щорічно.

Перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро стане доступним на початку серпня 2024 року.

ЄС та Україна домовилися, що перший транш буде витрачено за трьома напрямками:

боєприпаси;

засоби ППО;

підтримка українських виробників.

"Важливо зазначити, що профінансовані ЄС товари повинні бути поставлені Україні до кінця 2024 року. Ці рішення є надзвичайно важливими для зміцнення нашої обороноздатності та підтримки українських виробників", - додав Умєров.