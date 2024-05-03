ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримає шість радарів TRML-4D: для чого вони потрібні

П'ятниця 03 травня 2024 17:08
UA EN RU
Україна отримає шість радарів TRML-4D: для чого вони потрібні Фото: радар TRML-4D (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна отримає ще 6 радарів повітряного спостереження TRML-4D для потреб ППО від німецького виробника Hensoldt.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу виробника радарів Hensoldt.

Як розповіли у компанії, замовником радарів Міністерство оборони України. При цьому оплата за них буде здійснена урядом Німеччини в рамках військової допомоги.

Вартість закупівлі шести радарів TRML-4D становить понад 100 мільйонів євро.

Радари будуть доставлені в Україну вже у цьому році.

Нові РЛС будуть поставлені до України цього року. TRML-4D необхідні для посилення можливостей протиповітряної оборони країни.

TRML-4D - це радари середньої дальності C-діапазону сімейства TRML, які були розроблені у 2018 році. Радар може виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей - крилаті ракети, а також літаки і гелікоптери, які маневрують або летять на малих висотах.

TRML-4D може виявляти до 1500 цілей у радіусі 250 кілометрів.

Він оснащений фазованою антенною решіткою з електронним скануванням на основі приймально-передаючих модулів з нітриду галію.

Особливістю радара є те, що він може працювати самостійно та виявляти таким чином повітряні цілі. TRML-4D може взаємодіяти із системами ППО IRIS-T.

TRML-4D в Україні

Перші такі радари Україна отримала ще у жовтні 2022 року. А ось у квітні 2024 року німецький уряд заявив, що Україні передано один TRML-4D в межах чергового пакета військової допомоги - однак це може бути радар, який був замовлений ще у 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні
NEWS
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла