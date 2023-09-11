UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає ще 40 бойових машин піхоти Marder

Фото: БМП Marder буде поставлено в Україну в кількості 40 штук (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder. Замовлення було розміщено у серпні 2023 року, його вартість складає десятки мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на концерн Rheinmetall.

"Робота Rheinmetall над існуючими машинами йде повним ходом, щоб нова партія Marder могла бути поставлена відповідно до контракту у 2023 році", - йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.

У березні 2023 року компанія вже виготовила перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду. Ще 20 бронетранспортерів компанії Rheinmetall було прийнято в експлуатацію у червні 2023 року і нещодавно доставлено і в Україну.

Бронетранспортери є модернізованими Marder 1A3, які Rheinmetall раніше прийняла зі складу Бундесверу. Ще навесні 2022 року компанія Rheinmetall за свій рахунок розпочала модернізацію бронетранспортерів до негайної бойової готовності.

Роботи над бойовою машиною піхоти Marder в даний час ведуться на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюс і Касселі. На місяць може постачатись до десяти бронетранспортерів.

Бойова машина піхоти Marder, розроблена для Бундесверу і досі використовується там, є однією з найперевіреніших систем озброєння такого типу у світі. За час експлуатації машина кілька разів модернізувалася та покращувалася за бойовими характеристиками.

Допомога Німеччині Україні

Німеччина є одним із основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Берлін вже надав ЗСУ сучасні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, Patriot, танки Leopard 2, а також бойові машини піхоти Marder.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина має намір щороку виділяти по 5 млрд євро для допомоги Україні, включаючи постачання зброї.

Німеччина надала Україні 22 млрд євро фінансової підтримки, з них 12 млрд євро військової допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
БМП