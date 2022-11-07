Украина получит новую "Мрию". В "Антонов" рассказали о строительстве самолета

Государственное предприятие "Антонов" занимается строительством второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, что был разрушен оккупантами в Гостомеле.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов, передает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию издания Bild .

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - рассказал Гаврилов.

Он отметил, что вторая "Мрия" готова уже на 30%. Стоимость работ оценивается в 500 млн евро, а собрать деньги на это помогает международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонов".