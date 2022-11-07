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Украина получит новую "Мрию". В "Антонов" рассказали о строительстве самолета

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 19:52
Украина получит новую "Мрию". В "Антонов" рассказали о строительстве самолета Фото: "Антонов" строит новый самолет Ан-225 "Мрия" (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Государственное предприятие "Антонов" занимается строительством второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, что был разрушен оккупантами в Гостомеле.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов, передает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию издания Bild.

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - рассказал Гаврилов.

Он отметил, что вторая "Мрия" готова уже на 30%. Стоимость работ оценивается в 500 млн евро, а собрать деньги на это помогает международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонов".

Напомним, что в Гостомеле создали уникальный мурал с изображением прославленного украинского самолета-гиганта "Мрия" .

А в Дании на пшеничном поле изобразили 80-метровую тень "Мрии".

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