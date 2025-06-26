Україна отримає новітні тактичні багі Ermine: укладено контракт на 20 машин

Нідерланди профінансують виробництво багі Ermine для потреб ЗСУ, які зробить німецький збройовий концерн Rheinmetall.

Угоду було підписано 24 червня під час саміту НАТО в Гаазі. Виконавцем замовлення виступить дочірнє підприємство Rheinmetall Defence Nederland. Поставки нової техніки очікуються у 2026 році.

За інформацією компанії, Ermine - це нове покоління легких тактичних автомобілів, призначених насамперед для проведення евакуаційних операцій у безпосередній близькості до лінії фронту. Ці мобільні платформи дозволяють швидко та ефективно транспортувати поранених, діючи в складних умовах бойових дій.

Україна стане першою країною у світі, яка отримає багі Ermine. У Rheinmetall наголошують, що нова техніка значно підвищить мобільність та оперативні можливості підрозділів, які працюють у найнебезпечніших зонах.