Україна отримає новітні тактичні багі Ermine: укладено контракт на 20 машин
Україна отримає тактичні багі Ermine. Контракт підписали під час саміту НАТО, а перші поставки очікуються у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Rheinmetall.
Нідерланди профінансують виробництво багі Ermine для потреб ЗСУ, які зробить німецький збройовий концерн Rheinmetall.
Угоду було підписано 24 червня під час саміту НАТО в Гаазі. Виконавцем замовлення виступить дочірнє підприємство Rheinmetall Defence Nederland. Поставки нової техніки очікуються у 2026 році.
За інформацією компанії, Ermine - це нове покоління легких тактичних автомобілів, призначених насамперед для проведення евакуаційних операцій у безпосередній близькості до лінії фронту. Ці мобільні платформи дозволяють швидко та ефективно транспортувати поранених, діючи в складних умовах бойових дій.
Україна стане першою країною у світі, яка отримає багі Ermine. У Rheinmetall наголошують, що нова техніка значно підвищить мобільність та оперативні можливості підрозділів, які працюють у найнебезпечніших зонах.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський озвучив, що має зробити Європа, аби допомогти Україні перемогти.
При цьому ще 2024 року Інститут вивчення війни (ISW) писав, що російський диктатор Володимир Путін продовжує розраховувати на те, що Захід залишить Україну і це сприятиме досягненню військових цілей Кремля.
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