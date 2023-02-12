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Україна не отримає інвестицій у ВДЕ, поки чиновники доводять галузь до банкрутства, - інвестор

Фото: Україна не отримає інвестицій у ВДЕ, поки чиновники доводять галузь до банкрутства (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Україна втрачає інвесторів, які могли б інвестувати кошти в нову зелену енергетику, оскільки відповідальні органи влади цілеспрямовано доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного.

"Почалася епоха договірної біржової торгівлі, що призвела до фактичного банкрутства і всієї державної генерації і приватної відновлюваної енергетики", - сказав Тинний.

За його словами, це призвело до того, що нові інвестиції у розбудову малої і розподіленої по всій території України генерації - згорнулись. Зокрема, інвестори пішли з України ще задовго до лютневого вторгнення, бо втекли від українських корупціонерів, не від російських окупантів.

Тинний підкреслив, що ніхто в Міненерго, Нацкомісії з питань енергетики та профільному енергетичному комітеті в парламенті не поніс жодної політичної чи юридичної відповідальності за знищення інвестиційного клімату і зупинку розбудови нової генерації.

"Все, що накоїв у цій каденції комітет ПЕК - тотальна маячня. Часткова компенсація "зеленого" тарифу з держбюджету, проти якої протестували самі виробники і яка, за три роки існування, так і не запрацювала жодного разу", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що держпідприємство "Гарантований покупець" не змогло розрахуватися з "зеленою" генерацією за половину електрики у 2022 році.

Найнижчий рівень розрахунків сформувався у березні-липні 2022 року і знаходився в проміжку 20-32%. Трохи вищий рівень виплат був у серпні (46,4%), вересні (65,3%) та жовтні (73%). Лише в січні, лютому, листопаді та грудні рівень виплат перевищив 90%.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом "зеленої" енергетики для Євросоюзу.

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инвестиции в Украину