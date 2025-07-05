Україна отримає газ від партнерів: Зеленський анонсував нові домовленості

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення .

Глава держави розповів, що сьогодні була доповідь міністра міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо його комбінації "з нашими європейськими партнерами".

"У нас є перелік абсолютно чітких цілей в підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи", - сказав Зеленський.

Він додав, що наразі на рівні МЗС, Міністерства енергетики та Нафтогазу домовленості України готуються до реалізації. Вже наступного тижня можуть бути підписані відповідні угоди.

"Розраховуємо, що вже наступного тижня в рамках конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, наші урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергопресурсами", - заявив президент.

Також Зеленський висловив подяку всім партнерам України, хто дійсно допомогає нашій країні і хто готовий масштабу вати підтримку в галузі енергетики.

"Енергетична стійкість - це фундамент стійкості всієї країни", - резюмував він.