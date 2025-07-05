ua en ru
Сб, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна отримає газ від партнерів: Зеленський анонсував нові домовленості

Субота 05 липня 2025 21:30
UA EN RU
Україна отримає газ від партнерів: Зеленський анонсував нові домовленості Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна має домовленості щодо газу. Вже наступного тижня урядовці зможуть підписати відповідні рішення з європейськими партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.

Глава держави розповів, що сьогодні була доповідь міністра міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо його комбінації "з нашими європейськими партнерами".

"У нас є перелік абсолютно чітких цілей в підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи", - сказав Зеленський.

Він додав, що наразі на рівні МЗС, Міністерства енергетики та Нафтогазу домовленості України готуються до реалізації. Вже наступного тижня можуть бути підписані відповідні угоди.

"Розраховуємо, що вже наступного тижня в рамках конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, наші урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергопресурсами", - заявив президент.

Також Зеленський висловив подяку всім партнерам України, хто дійсно допомогає нашій країні і хто готовий масштабу вати підтримку в галузі енергетики.

"Енергетична стійкість - це фундамент стійкості всієї країни", - резюмував він.

Надходження газу в Україну

Нагадаємо, днями Україна та Польща продовжили тимчасове збільшення потужності для імпорту природного газу в Україну. Зокрема, з 1 серпня 2025 року до вересня 2026 року.

Згідно із заявою Міненерго, це важливо для підвищення безпеки постачання природного газу.

"До того ж це також доступ до нових джерел ресурсу. Наприклад, LNG термінали в Польщі та Литві, що істотно розширює джерела поставок і підвищує енергетичну безпеку країни", - повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колесник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Газ Війна в Україні
Новини
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників