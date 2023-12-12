Україна ослабне, якщо США не зможуть передавати їй військову допомогу, - Білий дім

"Нездатність збільшити фінансування військової кампанії ЗСУ з відсічі агресії Росії послабить здатність України захистити себе", - сказав він.

Салліван додав, що якщо допомога США більше не надходитиме, це завдасть шкоди здібностям України з утримання територій.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, ще вчора, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до США на запрошення президента Джо Байдена.

Глава української держави вже встиг зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном, а також головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Також повідомлялось, що президент Зеленський сьогодні, 12 грудня, вдень прибув до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Там у нього заплановано кілька зустрічей. Окрім візиту до Конгресу, у Зеленського на сьогодні запланована зустріч з Байденом.

Детальніше про поїздку українського президента можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.