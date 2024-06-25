Україна офіційно почала переговори про вступ до ЄС

Також сьогодні розпочнуться переговори щодо членства Молдови.

Під час міжурядової конференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що понад два роки тому президент України Володимир Зеленський підписав заявку України на вступ до ЄС. Потім Європейська Рада підтвердила статус кандидата України на вступ до блоку.

"Сьогодні ми офіційно розпочинаємо переговори про вступ України до ЄС. Це історичний день, історичний момент для України та Європи. Для нашої нації", - зазначив глава українського уряду.

За словами Шмигаля, тисячі українців віддали свої життя за незалежну та європейську Україну. Завдяки їм вступ України до ЄС можливий.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб цього досягти. Ми розуміємо, що попереду дуже багато роботи. Ми готові до цього, ми продемонстрували, що можемо рухатись швидко і досягати неможливого", - додав прем'єр.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що коли 2 роки тому Україна підписала заявку на вступ до ЄС, багато хто вважав це "не більш ніж мрією". Але у червні 2022 року кандидатство України було схвалено, а у грудні 2023 року лідери ЄС підтримали початок вступних переговорів.

"Сьогодні переговори стартують. Між цими кроками - тисячі зустрічей та дзвінків. Умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були прийняті та запрацювали. А найголовніше - це рішучість наших людей, нашого народу", - наголосив президент.

Що далі?

Зауважимо, що сам початок переговорів ще не дорівнює швидкому вступу в ЄС. Адже, як заявляв, голова Євроради Шарль Мішель, Україна може стати членом блоку до 2030 року, "якщо обидві сторони виконають домашні завдання". Оскільки не лише Києву треба відповідати всім критеріям членства, а і Євросоюз зі свого боку має бути готовим прийняти нового члена.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що після завершення переговорів Україна буде на відстані трьох кроків від членства. За його словами, цими кроками будуть:

висновок Європейської комісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;

рішення про підписання Угоди про вступ України до Європейського союзу;

ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

Шлях України до ЄС

Нагадаємо, що Україна подала заяву на членство в Європейському союзі наприкінці лютого 2022 року, лише через кілька днів після початку Росією повномасштабної війни.

Після чого в червні Єврокомісія представила свої висновки щодо заяви, і того ж місяця усі держави-члени ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Вже у 2023-му Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу, а в грудні того ж року Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів.

Після чого, 7 червня 2024 року ЄК підтвердила, що дала позитивну усну оцінку прогресу євроінтеграційних реформ України й Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення Європейського союзу. А на минулому тижні Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України й Молдови, що відкрило шлях до початку переговорів, яким дали старт вже сьогодні.