Україна офіційно отримала звіт ЄК з рекомендацією щодо початку вступних переговорів

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії. У ньому міститься рекомендація про початок вступних переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду у Facebook.
"Офіційно отримав від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакету розширення ЄС. Документ рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу ", - написав прем'єр.
Шмигаль подякував послу за співпрацю під час впровадження необхідних реформ. Оцінка ЄК є дуже важливою у контексті європейського курсу України, додав він.
Глава уряду нагадав, що менше ніж за півтора роки Україна реалізувала низку важливих реформ. Також Кабмін провів селф-скринінг законодавства.
"Наступним кроком є підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС. З кожним днем Україна постійно наближається до повноцінного членства в ЄС", - резюмував Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт про успіхи України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз. Зокрема, у ньому містилася рекомендація розпочати переговори щодо вступу України до блоку.
За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна змогла запровадити 90% реформ, які від неї очікував ЄС.
Подальшою умовою початку переговорів є виконання незавершених реформ.
Рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу лідери країн блоку можуть ухвалити на саміті, який відбудеться 14 грудня.
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