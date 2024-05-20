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Україна очікувала повторного наступу РФ та таємно перекинула війська до кордону, - Sky News

Понеділок 20 травня 2024 01:19
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Україна очікувала повторного наступу РФ та таємно перекинула війська до кордону, - Sky News Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна таємно передислокувала своїх військових до кордону у Харківській області через підготовку РФ до майбутнього вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, українські військові були таємно передислоковані для допомоги в обороні ділянки кордону з Росією за кілька днів до початку нового наступу. Зокрема, за день до початку повторного насту підрозділ ЗСУ вже завдав ударів по російських військах.

"Ми били танки на кордоні... це вже була справжня війна", - розповів Sky News один з бійців.

Дислокацію для підкріплення позицій ЗСУ підтвердив і ще один військовий, бригада якого захищала місто Куп'янськ.

З цього слідує, що Україна намагалася завчасно зібрати сили, щоб протистояти нарощуванню російського угруповання вздовж свого довгого північно-східного кордону. Однак цих зусиль було недостатньо.

Як розповіло інше джерело Sky News, з того часу як почався наступ РФ ситуація стабілізувалася, але не відомо, як довго це може тривати.

Ситуація у Харківській області

На початку травня Росія почала спроби повторного наступу на кордоні Харківської області. Зокрема, однією з цілей РФ є місто Вовчанськ, бо його захоплення дозволить росіянам створити плацдарм для подальших ударів по позиціях ЗСУ.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація не може здійснити завдання, яке було головною причиною активізації наступу в Харківській області.

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