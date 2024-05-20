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Украина ожидала повторного наступления РФ и тайно перебросила войска к границе, - Sky News

Понедельник 20 мая 2024 01:19
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Украина ожидала повторного наступления РФ и тайно перебросила войска к границе, - Sky News Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина тайно передислоцировала своих военных к границе в Харьковской области через подготовку РФ к предстоящему вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, украинские военные были тайно передислоцированы для помощи в обороне участки границы с Россией за несколько дней до начала нового наступления. В частности, за день до начала повторного следования подразделение ВСУ уже нанесло удары по российским войскам.

"Мы били танки на границе… это уже была настоящая война", – рассказал Sky News один из бойцов.

Дислокацию для подкрепления позиций ВСУ подтвердил еще один военный, бригада которого защищала город Купянск.

Из этого следует, что Украина пыталась заблаговременно собрать силы, чтобы противостоять наращиванию российской группировки вдоль своей длинной северо-восточной границы. Однако этих усилий было недостаточно.

Как рассказал другой источник Sky News, с тех пор как начавшееся наступление РФ ситуация стабилизировалась, но не известно, как долго это может длиться.

Ситуация в Харьковской области

В начале мая Россия предприняла попытки повторного наступления на границе Харьковской области. В частности, одной из целей РФ является город Волчанск, потому что его захват позволит россиянам создать плацдарм для последующих ударов по позициям ВСУ.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация не может выполнить задачу, которая была главной причиной активизации наступления в Харьковской области.

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