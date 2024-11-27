Україна очікує від країн НАТО ППО, яка може збивати нові балістичні ракети РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили посилення ППО України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
Зеленський заявив, що Україна очікує на рішучу та своєчасну реакцію Альянсу на розширення Росією війни. Зокрема, 3 та 4 грудня у Брюсселі триватиме засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
"Україна розраховує на підтримку в передачі засобів ППО, здатних перехоплювати ракети такого типу. Перелік систем протиповітряної оборони, які є на озброєнні в країн Альянсу, Україна передала партнерам", - розповів Зеленський.
Президент наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення в НАТО та продовжити оборонну співпрацю з країнами Альянсу. Окремий фокус розмови – постачання далекобійних засобів та критична потреба в передачі озброєнь з оголошених пакетів допомоги.
Минулого тижня росіяни випробували своє нове озброєння у бойових умовах. Дніпро атакували балістичною ракетою середньої дальності.
Пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що це була нова російська ракета "Орєшнік". Також він пригрозив, що РФ може завдати ударів по військових об'єктах США, Британії та Франції.
Детально про нове озброєння ворога - у матеріалі РБК-Україна.
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