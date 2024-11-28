Україна очікує транш МВФ до кінця року: попередні умови майже виконані
Україна до кінця року може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про 1,1 млрд доларів.
Як передає РБК-Україна, про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив на пресконференції.
Він зазначив, що для отримання траншу Україна мала виконати кілька попередніх умов:
- набрання чинності закону про держбюджет на 2025 рік;
- набрання чинності змін до податкового кодексу.
"Це важливий елемент у наших переговорах. Програма МВФ - це наша парасолька, яка забезпечує отримання підтримки від партнерів. Я сподіваюся, що ці кроки дозволять нам отримати наступний транш до кінця року", - наголосив Марченко.
Зеленський підписав держбюджет
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік.
Такий документ, зокрема, передбачає, що на фінансування Сил безпеки та оборони наступного року виділять 2,23 трлн гривень.
Усього витрати становитимуть 3 трлн 941 млрд гривень, а доходи - близько 2,22 трлн гривень.
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